Масленичные гуляния с конкурсами и ярмаркой пройдут 25 февраля в Томске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 февраля томичей ждут на Широкой масленице от «Дорожного радио»! Организаторы приготовили концертную программу с участием творческих коллективов Томска. Гостей также порадуют мастер-класс колокольного звона, конкурс чучел Масленицы, подарки, ярмарка продукции томских производителей.

На празднике томичи и гости города смогут угоститься не только традиционными для Масленицы блинами, но и чизтейками из мраморной говядины.

Гуляния по поводу одного из самых веселых русских праздников начнутся в 12 часов дня. Место проведения Масленицы: ул. Красноармейская, 126, площадь перед Дворцом зрелищ и спорта.

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