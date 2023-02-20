СК по Томской области возбудили уголовно дело по факту обнаружения мертвого младенца в Колпашево

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в Колпашево. Как сообщили журналисту "КП-Томск" в пресс-службе ведомства, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, что ранее сообщалось, как жительница города Колпашево Томской области обнаружила своего полугодовалого сына мертвым между диваном и стенкой. По словам самой женщины, накануне ночью она легла спать вместе с ребенком на разложенном диване, а утром обнаружила его мертвым.

"По факту обнаружения 19.02.2023 тела младенца в квартире одного из жилых домов в г. Колпашево Колпашевским МСО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что по информации первоисточника, кроме умершего ребенка у женщины есть еще четверо детей.

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