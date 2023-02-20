В Колпашево Томской области мать нашла своего 6-летнего сына мертвым за диваном

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Жительница города Колпашево Томской области обнаружила своего полугодовалого сына мертвым между диваном и стенкой. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

По словам самой женщины, накануне ночью она легла спать вместе с ребенком на разложенном диване. «Когда проснулась, увидела, что ребенка рядом нет. Затем она обнаружила мальчика, торчащим вверх ногами между диваном и стеной комнаты без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Жительница Колпашево вызвала скорую помощь, приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка. В настоящий момент причина не установлена гибели мальчика не установлена.

По информации источника, кроме умершего ребенка у женщины есть еще четверо детей.

«КП-Томск» запросил и проверит информацию об инциденте.