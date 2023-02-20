Пятилетний мальчик умер в больнице после пожара на Большой Подгорной в Томске

Фото: Ксения Высотина

Мальчик, который впал в кому после пожара на Большой Подгорной, 232, скончался после продолжительной комы. Об этом журналисту "КП-Томск" рассказали в департаменте здравоохранения региона.

"Пятилетний мальчик скончался от токсического отравления продуктами горения", - сообщили в облздраве.

Напомним, что оставленный без присмотра пятилетний томич отравился продуктами горения при пожаре и впал в кому. Тогда сообщалось, что возгорание произошло 11 февраля 2023 года в одной из квартир. Вероятная причина - неосторожное обращение с огнем 5-летнего ребенка, оставшегося без присмотра взрослых. Ребенок получил отравление продуктами горения и был доставлен в медицинское учреждение. После продолжительной комы, мальчик скончался.

Читайте также: Проживающая в сгоревшей квартире на Подгорной семья должна была съехать из аварийного дома