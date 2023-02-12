Томский СК возбудил уголовное дело по факту пожара на Подгорной

Фото: СК РФ по Томской области

В Томске след венный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на Большой Подгорной. Речь о том пожаре, где пострадал 5-летний ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

"СКР по Томской области по результатам проверки, проведенной по факту отравления малолетнего ребенка угарным газом в результате пожара в жилом доме в Томске, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Напомним, что что сегодня, 11 февраля, по адресу Б. Подгорная, 232 произошло возгорание в аварийном доме. 5-летний ребенок остался один дома и играл с огнем, что повлекло за собой пожар. Сейчас несовершеннолетний находится в коме.

Помимо возбуждения уголовного дела, СК выяснил, что тот самый дом, где произошел пожар, признан аварийным с 2018 года.

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