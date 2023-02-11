«Ждали документы на расселение»: стали известны подробности о томской семье, где ребенок впал в кому из-за пожара

Фото: МЧС по Томской области

Коллега томички, чей ребенок впал в кому после пожара на улице Подгорная, рассказала подробнее о семье, которая проживала в квартире. Семья оказалась благополучной и полной. Мама, папа и двое сыновей.

Напомним, что сегодня, 11 февраля, по адресу Б. Подгорная, 232 произошло возгорание в аварийном доме. 5-летний ребенок остался один дома и играл с огнем, что повлекло за собой пожар. Сейчас несовершеннолетний находится в коме.

«Мы вместе работаем с мамой мальчика. Семья благополучная, двое детей 5-летний сын и старший в 9 класс уже ходит», - рассказала коллега женщины.

Отец семейства тоже проживает с детьми и женой, но на данный момент не в городе, уехал на вахту.

Так как дом официально признан аварийным, семья должна была вскоре съехать оттуда, но еще не дождались нужных документов.

Как ребенок оказался один дома, коллега женщины не знает.

«КП-Томск» продолжает следить за подробностями.

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