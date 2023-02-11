Томские врачи сообщили об ухудшении состояния 5-летнего ребенка, впавшего в кому в результате пожара

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Медики рассказали про состояние ребенка, который пострадал в пожаре на Б. Подгорной, 232. Несовершеннолетий находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, рассказал представитель облздрава журналисту "КП-Томск".
Напомним, что сегодня, 11 февраля, по адресу Б. Подгорная, 232 произошло возгорание в аварийном доме. 5-летний ребенок остался один дома и играл с огнем, что повлекло за собой пожар. Сейчас несовершеннолетний находится в коме.
"Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации", - коротко ответили врачи.
Ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем 5-летнего ребенка, оставшегося без присмотра взрослых.
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