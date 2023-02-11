В Томске МЧС рассказали подробности пожара, где сильно пострадал 5-летний ребенок

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Сегодня, 11 февраля, в 12:30 произошло возгорание квартиры в частично расселенном аварийном доме на улице Большая Подгорная. При пожаре продуктами горения отправился пятилетний ребенок, он впал в кому. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

«Загорелась однокомнатная квартира на первом этаже двухэтажного 8 квартирного брусового частично расселенного дома 10х15 м. На момент прибытия первого подразделения шел дым из окон 1 и 2 этажа. Звеном ГДЗС 7 пожарно-спасательной части из горящей квартиры был спасен ребенок, 2017 года рождения», - сказано в сообщении.

Травмированного ребенка доставили в больницу № 4. Врачи диагностировали у него тяжелое отравление продуктами горения - состояние комы.

По информации спасателей, в результате пожара в комнате 3х4 метра обгорели стены, вещи, произошел прогар в потолочном перекрытии. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается.