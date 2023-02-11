В Томске 5-летний ребенок впал в кому после отравления продуктами горения

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Оставленный без присмотра пятилетний томич отравился продуктами горения при пожаре и впал в кому. Ребенок находится в медучреждении. Об этом сообщила прокуратура Томской области.

«По предварительной информации, возгорание произошло сегодня, 11 февраля 2023 года, в одной из квартир. Вероятная причина - неосторожное обращение с огнем 5-летнего ребенка, оставшегося без присмотра взрослых. Ребенок получил отравление продуктами горения, доставлен в медицинское учреждение, находится в коме», - сказано в сообщении.

Уточняется, что жилой дом, в котором произошло возгорание, признан в аварийным и подлежит сносу. Здание частично расселено.

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

«Прокуратура Ленинского района г. Томска контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в доме по ул. Большая Подгорная, 232 в г. Томске», - уточнили в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что прокуратура проверит органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.