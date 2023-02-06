Аферисты списали со счета томского пенсионера 850 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О хищении денег в полицию сообщил 67-летний житель Томска. Поверив телефонным мошенникам, мужчина сообщил им код из СМС-сообщения. Аферисты списали сбережения пенсионера, а также оформили на его имя кредит. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«Мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Злоумышленники пояснили, что в отношении потерпевшего совершены мошеннические действия, и его денежные средства находятся в опасности», - говорится в сообщении. Узнав от пенсионера СМС-коды, аферисты списали с его счета 850 тысяч рублей. Уточняется, что неизвестные также оформили на имя томича кредит на сумму 1,5 миллиона рублей.

В отношении телефонных мошенников возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что аферисты похитили деньги со счета томички и взяли на ее имя кредит.

Читайте также Молодой житель Томской область осужден за насилие в отношении полицейского