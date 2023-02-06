Молодой житель Томской область осужден за насилие в отношении полицейского

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В Томской области в Тегульдетском районе 22-летний местный житель осужден за насилие в отношении полицейского. Томича посадят на 4,5 года в тюрьму, сообщает пресс-служба региональной СК РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 22-летнему жителю села Тегульдет Тегульдетского района, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия) и ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что молодой человек находился в алкогольном опьянении, когда прыснул газовый баллончик в сторону 12-13 летних подростков в селе Тегульдет. В результате этого несовершеннолетним причинена физическая боль.

После содеянного, один из родителей подростков вызвал наряд полиции. После того, как правоохранители прибыли на место, обвиняемый распылил газовый баллончик в лицо старшего участкового уполномоченного полиции, высказывая в её адрес угрозы применения насилия.

Уточняется, что суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.