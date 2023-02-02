Мошенники похитили деньги со счета томички и взяли на ее имя кредит

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Жительница Томска обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег. Ей по телефону позвонили неизвестные и представились сотрудниками праворохранительных органов. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"Девушке на мобильный телефон поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестными, действовавшими по нотариальной доверенности, была предпринята попытка оформления кредита на потерпевшую", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бдительным сотрудникам банка удалось увидеть эту попытку и пресечь заявку. Однако потерпевшую по телефону уговорили скачать на свой телефон приложение. Затем со счет жительницы Томска была списана сумма в размере 153 тысячи рублей, и оформлен кредит на сумму 469 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в,г», ч.3 ст.158 УК РФ "Мошенничество".

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