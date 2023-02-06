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НовостиОбщество6 февраля 2023 3:32

В Томске и Заварзине отремонтируют три моста

Власти готовят ТЗ на разработку проектно-сметной документации
Анна Ковалёва
Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

В Томске отремонтируют Аптекарский мост, а также мосты на улице Красноармейская и в Заварзине. Окончательное решение о ремонте будет принято после уточнения объемов финансирования работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что власти решили объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации на ремонт этих мостов. Техническое задание готовят специалисты департамента капитального строительства администрации.

Напомним, ранее власти Томской области также перечислили мосты, подлежащие ремонту в 2023 году. Среди них мост через реку Порос на дороге Томск—Каргала-Колпашево в Томском районе, мост через Кию на трассе Больше-Дорохово Тегульдет в Зырянском районе, мост через реку Кайма на автодороге Стрежевой-Нижневартовск в Александровском районе.

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