В Томске приступили к ремонту подводной части Коммунального моста

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Мэрия Томска сообщает, что строители приступили к ремонту подводной опоры Коммунального моста на реке Томь. До ледохода и начала апреля работы должны быть завершены.

"Подрядчик приступил к сооружению шпунтового ограждения вокруг 4-й опоры Коммунального моста. Это стало возможным после прокладки ледовой дороги", - сообщила мэрия со ссылкой на Александра Суходолова, начальника департамента капитального строительства администрации Томска.

В пресс-релизе уточняется, что после погружения шпунтов строителям необходимо будет откачать воду от основания опор и отремонтировать их. Кроме того, ремонтные работы будут проводиться по заделке швов, трещин и прочему.

"Работы на этих опорах предусмотрены проектной документацией на зимний период. Предварительно для заезда техники была наморожена ледовая дорога толщиной в один метр. Она полностью соответствует всем критериям безопасности", - говорится в сообщении.

Суходолов отметил, что ремонтные работы должны быть завершены до оттепели и ледохода, соответственно, к апрелю опоры должны быть полностью готовы.

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