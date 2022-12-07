Власти Томской области назвали подлежащие ремонту в 2023 году мосты

В 2022 году по нацпроекту отремонтировали путепровод на Кузовлевском тракте и начали ремонт Коммунального моста через Томь. Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

В Томской области в 2023 году продолжится ремонт мостов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В администрации региона перечислили, на каких сооружениях будут идти работы.

Уточняется, что ремонт будет идти на пяти сооружениях: мост через реку Порос на дороге Томск — Каргала Колпашево в Томском районе, мост через реку Кия на трассе Больше-Дорохово Тегульдет в Зырянском районе, мост через реку Кайма на автодороге Стрежевой Нижневартовск в Александровском районе. Также продолжится ремонт Коммунального моста.

"Сейчас завершаются работы на правой части, и 10 декабря движение транспорта будет переключено на другую сторону. После этого начнется второй этап капремонта. По условиям контракта все работы должны быть выполнены до декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Пятым объектом, на котором будет проходить ремонт в 2023 году, стал мостовой переход через реку Яя на автодороге Больше-Дорохово Тегульдет: строительно-монтажные работы стартовали в январе 2022 года. Общая длина нового перехода составит 1,8 км, самого моста — 245,4 метра. Сдача объекта запланирована на декабрь 2023 года.

В администрации Томской области напомнили, что в 2022 году по нацпроекту отремонтировали путепровод на Кузовлевском тракте и начали ремонт Коммунального моста через Томь.

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