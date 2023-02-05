Более 80 автомобилей было эвакуировано в Томской области за нарушение ПДД

12 автомобилистов неправомерно оставили свои транспортные средства на парковках для инвалидов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области с 27 января по 2 февраля полицейские эвакуировали 80 транспортных средств за нарушение ПДД, сообщили в региональной пресс-службе УМВД. Пресечение правонарушений находится на особом контроле правоохранителей.

В отношении 32 нарушителей были составлены административные протоколы по фактам нарушения остановки и стоянки. 12 автомобилистов неправомерно оставили свои транспортные средства на парковках для инвалидов.

Ранее мы рассказывали, что в Томской области было задержано 43 водителя с признаками алкогольного опьянения. Двое из них сели за руль в таком состоянии повторно.

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