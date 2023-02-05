Меньше чем за неделю в Томской области задержали почти 50 нетрезвых водителей

Двое из водителей были задержаны за управление транспортным средством нетрезвыми повторно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 27 января по 2 февраля в Томсколй области были задержаны 43 водителя с признаками алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба регионального УМВД. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Как сообщили в управлении МВД, двое из водителей были задержаны за управление транспортным средством нетрезвыми повторно.
Ранее мы рассказывали, что за неделю в Томской области было зафиксировано более 8 тысяч нарушений ПДД. Более 6 тысяч из них касаются скоростного режима.
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