Меньше чем за неделю в Томской области задержали почти 50 нетрезвых водителей

Двое из водителей были задержаны за управление транспортным средством нетрезвыми повторно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 27 января по 2 февраля в Томсколй области были задержаны 43 водителя с признаками алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба регионального УМВД. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщили в управлении МВД, двое из водителей были задержаны за управление транспортным средством нетрезвыми повторно.

Ранее мы рассказывали, что за неделю в Томской области было зафиксировано более 8 тысяч нарушений ПДД. Более 6 тысяч из них касаются скоростного режима.

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