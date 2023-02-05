В Томске водители большегрузов проехали по Коммунальному мосту в запрещенные часы более тысячи раз

Из-за проезда крупногабаритных машин возникают вибрации, которые разрушают материал на стыках. Фото: Архив "КП"

Инспекторами ГИБДД в Томске было зафиксировано более тысячи нарушений временных интервалов проезда Коммунального моста, сообщила пресс-служба мэрии города. В определенные часы автомобилям массой более 5 тонн въезд на мост запрещен.

Подрядчик мэрии «РСТ Мост» сообщал, что из-за проезда крупногабаритных машин возникают вибрации, которые разрушают материал на стыках.

«Специалистам приходится ежедневно устранять дефекты на въезде и выезде с моста», - говорится в сообщении.

Также большегрузы замедляют движение. Как сообщили эксперты, им требуется больше времени для преодоления транспорта, чем легковым машинам.

Уточняется, что сейчас проезд на Коммунальном мосту для крупногабаритного транспорта весом более 5 тонн разрешен только с 21.00 до 6.00.

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