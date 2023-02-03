СК по Томской области заинтересовался информацией об аварийной остановке лифта в многоэтажном доме

Фото: СК по Томской области.

В Томске следственный комитет заинтересовался информацией об аварийной остановке лифта в многоэтажном доме. Речь о лифте, где застрял ребенок.

В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится проверка. В ее рамках будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее оказание услуг по содержанию лифтового оборудования.

Напомним, что в Томске 11-летний ребенок застрял в лифте между этажами. Инцидент произошел в Ленинском районе.

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