В Томске 11-летняя девочка рассказала о том, как она застряла в лифте на улице Целинной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцатилетняя школьница рассказала о том, как она застряла в лифте в одном из домов Томска. Школьница чудом осталась цела и невредима, пишет издание "АиФ-Томск".

Ранее сообщалось, что 11-летний ребенок застрял в лифте между этажами. Инцидент произошел в Ленинском районе.

"Он сначала тормозил, а потом резко упал. Я аж замерла, когда он начал падать. Была в полнейшем шоке. Голова до сих пор болит. Но лифт упал как-то наполовину – на 0 этаж", - рассказала девочка.

Мама девочки также добавила, что ее дочка сама вызвала мастера из кабины, а ее бабушка обратилась в службу 112.

Женщина также отметила, что они неоднократно жаловались в УК на неисправный лифт.