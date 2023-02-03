Власти Томска отреагировали на инцидент с застрявшим ребенком в лифте

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В Томске 11-летний мальчик застрял в лифте между этажами. Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщает пресс-служба администрации города.

"На место оперативно выехал и.о. главы Ленинского района Андрей Дорош и дежурные службы. По полученной информации, ребёнок 11 лет сел в лифт в 4 подьезде на 10 этаже с намерением доехать до нулевого. Кабина доехала до второго этажа, там сработала аварийная система защиты", - говорится в сообщении.

После того, как ребенка достали из лифта, врачи скорой помощи его осмотрели. Мальчик не пострадал.

В мэрии подчеркнули, что по поручению заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, все лифты в доме отключены до выяснения обстоятельств произошедшего.

Ситуация также взял на контроль исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.