В Томске продают самую дорогостоящую в Сибири говядину

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Среди всех административных центров Сибирского федерального округа самая дорогая говядина продается в Томске. Один килограмм мяса в среднем стоит 492,63 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

Специалисты ведомства назвали и продукты с самыми низкими ценами. Так, в Томске сливочное масло продают дешевле, чем в других городах Сибири: 660 рублей за килограмм. Для сравнения – в Иркутске килограмм этого продукта стоит в среднем 897 рублей. Сметана в Томске оказалась тоже дешевле, чем в других центрах сибирских регионов. Ее стоимость - 233 рубля за килограмм.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что рост цен на мясо и молочные изделия в регионе снизился на 1,5%. При этом коммунальные услуги подорожали на 17% и ускорили инфляцию в области.

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