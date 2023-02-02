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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:55

В Томской области с 4 февраля изменится цена на проезд в ряде пригородных маршрутов

Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте перевозчика АО «Томскавтотранс»
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

С 4 февраля 2023 года в Томской области изменится цена на проезд в ряде пригородных маршрутов. Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте перевозчика АО «Томскавтотранс», сообщает пресс-служба администрации региона.

В компании рассказали, что изменение коснется маршрутов № 101, 112, 118, 119, 120, 130, 131, 133, 134, 141, 149, 150, 151, 156, 165, 301, 308, 313, 442, 443, 503, 505, 510.

Также отмечается, что все новые изменения осуществляются в порядке и пределах, установленных постановлением администрации Томской области.

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