Волонтеры контролируют график движения маршрутных автобусов в Томске

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске соблюдение интервалов движения общественного транспорта начали проверять волонтеры. Они выходят на линии вместе с сотрудниками Центра организации и контроля пассажироперевозок. Сегодня, 2 февраля, волонтеры работали на остановках Академгородка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«Это первый опыт привлечения волонтеров к такой деятельности. Их главная задача – мониторить интервал движения, то есть, фиксировать – во сколько на остановку приехал конкретный автобус. Волонтеры будут задействованы на тех точках, откуда поступает наибольшее количество жалоб от томичей. Кроме того, ребята будут ездить в автобусах с задачей мониторинга культуры поведения водителей», – рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Собранные при проверке данные аккумулируются в Центре. Информацию о нарушениях ежедневно передают перевозчикам. За нарушение графиков предпринимателям выписывают штрафы.

Напомним, ранее «МК-Томск» рассказал, что в Томске усилили контроль за соблюдением графиков движения общественного транспорта.

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