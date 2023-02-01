В Томске усилили контроль за соблюдением графиков движения общественного транспорта

Сообщить о несоблюдении графиков движения общественного транспорта можно по телефонам 28-29-05 и 28-29-06 Фото: Анна Ковалёва

В течение месяца график движения общественного транспорта в Томске будет контролироваться в усиленном режиме: количество проверяющих увеличат. Ежедневно на линии будут выходить специалисты комитета по организации пассажироперевозок, Центра организации и контроля пассажироперевозок и волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Наша задача усилить работу и выезжать на остановки, которые нам обозначают томичи как проблемные, мониторить интервалы и наполняемость автобусов в часы пик и оперативно отрабатывать с перевозчиками. Если в ходе линейного контроля подтверждается несоблюдение интервалов, к перевозчику однозначно применяются штрафные санкции», – рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок мэрии Томска Ольга Свахина.

1 февраля количество жалоб на работу перевозчиков не увеличилось. При этом многие горожане заявили о несоответствии интервалов движения автобуса №26 данным, представленным на электронных табло на остановках. Специалисты выяснили, что на самом деле автобусы курсируют согласно утвержденному контрактом графику. На табло информация недостоверная, поскольку сейчас перевозчик заменяет оборудование ГЛОНАСС. В связи с этим на карте отображаются не все автобусы. «Департамент дал срок на устранение замечаний, в скором времени все автобусы маршрута должны корректно отражаться на карте», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер дал поручение усилить мониторинг соблюдения интервалов движения автобусов.

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