Проезд из Северска в Томск и обратно подорожал до 53 рублей

Фото: Ксения Высотина

С февраля проезд на меж городских автобусах Томск-Северск (и обратно) выросла предельная цена до 53 рублей. Это связано с подорожанием тарифа в Томске.

Ранее мы уже сообщали, что с 1 февраля в Томске увеличится тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь поездка на автобусе будет стоить 27 рублей. Для пенсионеров проезд будет стоить 24 рубля. При этом вечерний тариф решено оставить без изменений – на уровне 30 рублей.

В связи с постановлением была рассчитана новая предельная сумма проезда между Томском и Северском. Как уточнили в областном департаменте транспорта, случае с Северском предельная цена складывается из стоимости проезда по Северску, Томску и по участку «остановка КПП — остановка Свечной».

Также добавляется, что с учетом изменения с января стоимости проезда по Северску и участку «остановка КПП — остановка Свечной» составила 50 рублей. А в связи с тем, что с 1 февраля на 3 рубля изменился тариф в Томске, предельная стоимость проезда на участке «Северск — Томск» составила 53 рубля.

В департаменте отметили, что перевозчики маршрутов №401, 442 и 443 могут устанавливать стоимость проезда равную предельной или ниже.

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