В Томске с 1 февраля повышается тариф на проезд в общественном транспорте до 27 рублей

Для пенсионеров проезд будет стоить 24 рубля. Фото: Анна Ковалёва

С 1 февраля в Томске увеличится тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь поездка на автобусе будет стоить 27 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

"И.о. мэра Михаил Ратнер после детального изучения и проверки расчетов тарифной комиссии озвучил размер изменения тарифа на проезд в общественном транспорте Томска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для пенсионеров проезд будет стоить 24 рубля. При этом вечерний тариф решено оставить без изменений – на уровне 30 рублей.

Помимо этого, глава Томска подчеркнул, что такая сумма тарифа покроет процент инфляции и позволит перевозчикам предложить более выгодные условия для водителей, отток которых они обозначают как основную проблему отрасли.

Напомним, что на данный момент проезд на автобусе стоит 24 рубля.