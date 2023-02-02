"Ребенок упал под колеса": жительница Томска рассказала о халатности водителя маршрутного автобуса

Инцидент произошел 31 января на остановке мкр. Радужный. Фото: "Чёрный список Томска".

Жительница Томска рассказала в социальных сетях о том, как ее ребенок чуть не попал под колеса маршрутного автобуса из-за халатности водителя. Инцидент произошел 31 января на остановке мкр. Радужный.

"Вечером в 18:20 мы с дочкой пяти лет пытались сесть в автобус №19 на остановке микрорайон Радужный. Пытались, потому что сесть в автобус, как и выйти из него, в наше время - это как борьба за жизнь! Водители обязаны нести ответственность за безопасность! Но многие водители чихать на это хотели", - пишет женщина в паблике "Черный список Томска".

Томичка рассказала, что водитель не открыл переднюю дверь для пассажиров и им с дочерью пришлось идти ко второй. Женщина отметила, что на подъеме в маршрутку было очень скользко и ребенок упал под колеса, пока они пытались зайти в автобус.

"Водитель не убедился, что все пассажиры вошли. Пока в спешке вытаскивала ребенка из-под автобуса, двери начали закрываться, едва я успела затащить дочь в автобус и сама залезть, автобус уже тронулся. Ехать нам нужно было всего две остановки, я была в диком ужасе и, конечно, не стала поднимать там крик и ругань. Я просто побоялась, потому что не раз уже сталкивалась с неадекватными водителями", - пишет томичка.

Однако на этом история не закончилась. Когда женщине и ребенку нужно было выходить, ситуация повторилась. Водитель снова не убедился в том, что все пассажиры вышли из автобуса, и тронулся с места. В этот момент ребенок еще находился в маршрутке.

В комментариях многие жители Томска поддержали женщину и также поделились своими историями про халатность водителей маршрутных автобусов.

"Сама так падала однажды под колеса маршруток, очень страшно было, причем уехала я под автобус так хорошо, благо за мной парень какой-то шел и вытащил меня", - пишет Юлия М. в комментариях.

На данный пост также отреагировала администрация города Томск. В мэрии дали краткий комментарий, что департамент городского хозяйства проводит проверку претензии.

Отметим, что сейчас городской транспорт как никогда находится в обсуждении у жителей Томска. Ведь уже с 1 февраля в маршрутках повысился тариф, теперь проезд на автобусе обходится томичам в 27 рублей, что не многих устраивает.

"Они сначала пусть в порядок приведут автобусы и работу водителей, а потом тарифы поднимают", - пишет Валерий К. в комментариях.

Ранее "КП-Томск" уже писала о том, как томичи и власти города отреагировали на повышение цены на проезд.