Графики движения общественного транспорта будут контролировать по поручению и.о. мэра Томска

И.О. мэра Томска поручил контролировать графики движения общественного автотранспорта Фото: Анна Ковалёва

Следить за соблюдением водителями маршрутных автобусов графика движения будет муниципальный Центр организации и контроля пассажироперевозок. Такое поручение он получил от и.о. мэра Томска Михаила Ратнера. Градоначальник отметил, что именно на несоблюдение графиков чаще всего жаловались томичи в 2022 году.

«Соблюдения графиков в первую очередь ждут люди после повышения тарифов. Предупреждаю сразу: за неисполнение будем штрафовать без пощады», – сказал Михаил Ратнер.

В пресс-службе администрации Томска отметили, что специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок проверяют соблюдение графиков движения общественным транспортом ежедневно. Кроме того, за соответствием интервалов движения плановому расписанию следит и автоматизированная программа диспетчерского контроля.

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