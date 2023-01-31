Власти Томска прокомментировали повышение тарифа на общественный транспорт с 1 февраля

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В Томске глава города прокомментировал ситуацию с повышением цен на общественный транспорт. И.о. мэра города Михаил Ратнер отметил, что он был против повышения цены до 30 рублей.

Напомним, что с 1 февраля в Томске увеличится тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь поездка на автобусе будет стоить 27 рублей. Также с этой же даты проезд на трамваях и троллейбусах будет стоить 25 рублей. Для пенсионеров проезд будет стоить 20 рублей.

"Действительно, затраты перевозчиков выросли. Да, повышение на 1 рубль, о котором власти договаривались в 2019-м, их не покроет. И это приведет к новым расторжениям контрактов, новым срывам перевозок, как у нас случилось с маршрутами № 22, 25/52. Конечно, мы не можем допустить такого. Горожане должны иметь возможность передвигаться – на работу, в школу, в поликлинику. Но и заявленный на встрече с общественниками якобы обоснованный тариф в 30 рублей – это, на мой взгляд, чересчур. Перевозки, как бы не хотели предприниматели другого, это бизнес с социальным уклоном, и, подписывая договор, они это понимали", - сказал Ратнер.

Исполняющий обязанности мэра также добавил, что такая сумма тарифа покроет процент инфляции и позволит перевозчикам предложить более выгодные условия для водителей, отток которых они обозначают как основную проблему отрасли.