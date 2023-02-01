В Томске оперативники завели уголовное дело после нападения с ножом на Береговой

Фото: Томская полиция

После конфликта на улице Береговая в Томске, который произошел 21 января 2023 года, двое молодых мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями. Оперативники возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

"1 января 2023 года около 03 часов 20 минут в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска от бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум мужчинам по улице Береговая. Двое граждан 1986 и 1991 годов рождения доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемым оказался ранее судимый 36-летний мужчина, житель Томска. В день обращения в больницу между мужчинами произошел конфликт на Береговой, подозреваемый достал нож и нанес несколько ударов в тело участников разборки.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Напомним, 21 января 2023 года появилось видео, на котором видно, что четверо мужчин стоят в подъезде дома на ул. Береговой. После короткого разговора один из участников конфликта ударил другого два раза по голове. Мужчина, получивший удары, достал нож и нанес один удар сначала своему обидчику, второй - стоявшему слева от него собеседнику. После этого он вышел на улицу, но не закрывал дверь, другие участники конфликта через некоторое время скрылись за дверью.

Позже нападавшего с ножом задержали.

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