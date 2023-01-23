В Томске задержан участник конфликта на улице Береговой

В Томске полиция задержала участника конфликта на улице Береговой. В настоящее время полицейскими назначено проведение соответствующих экспертиз, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее сообщалось, что в Томске полиция проводит проверку по факту нападения на двух горожан на улице Береговая. Мужчины были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

"Оперативники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили участника конфликта, 36-летнего ранее судимого жителя областного центра", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейскими назначено проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством.