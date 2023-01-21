В Томске на улице Береговой мужчина напал на людей с ножом

Мужчина, получивший удары, достал нож и нанес один удар сначала своему обидчику, а другой стоявшему слева от него собеседнику. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске полиция ищет свидетелей конфликта, который произошел на ул. Береговой, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. Двое мужчин 1986 и 1991 годов рождения получили телесные повреждения.

Ранее в группе «Регион-70» появилось видео, на котором видно, что четверо мужчин стоят в подъезде дома на ул. Береговой. После короткого разговора один из участников конфликта ударил другого два раза по голове. Мужчина, получивший удары, достал нож и нанес один удар сначала своему обидчику, второй - стоявшему слева от него собеседнику. После этого он вышел на улицу, но не закрывал дверь, другие участники конфликта через некоторое время скрылись за дверью.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

Очевидцев и свидетелей просят сообщить детали происшествия по номеру 02 или 102 с сотового.

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