Роспотребнадзор проверит иммунитет томичей к различным инфекциям

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В Томске Управление Роспотребнадзора проверит иммунитет томичей к различным инфекциям. Как сообщили специалисты журналисту "КП-Томск" работа по взятию проб уже ведется.

Эксперты рассказали, что тестирование будет проведено по таким инфекциям, как корь, краснуха, эпидемический паротит, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гепатит Б. Также будет исследоваться иммунитет к гриппу.

Уточняется, что данный мониторинг нужен для того, чтобы объективно оценить ситуацию и напряженность антител к разным инфекциям.

Эксперты уже начали работы по взятию проб, но полноценный мониторинг начнется в феврале 2023 года.

Напомним, что из-за вспышки кори в соседнем Новосибирске, представители управления Роспотребнадзора по Томской области выразило обеспокоенность о проникновении инфекции в Томск. Врач-инфекционист Андрей Поздняков из клиники «Инвитро-Сибирь» рассказал корреспонденту «КП-Томск» опасностях инфекционного заболевания, симптомах болезни и способах ее распространения.

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