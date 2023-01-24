«Инфекция невероятно заразная»: томский врач Поздняков рассказал об опасности кори

Корь – невероятно заразная инфекция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за вспышки кори в соседнем Новосибирске, представители управления Роспотребнадзора по Томской области выразило обеспокоенность о проникновении инфекции в Томск. Врач-инфекционист Андрей Поздняков из клиники «Инвитро-Сибирь» рассказал корреспонденту «КП-Томск» опасностях инфекционного заболевания, симптомах болезни и способах ее распространения.

В первую очередь, корь – невероятно заразная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем. На лечение, в основном, уходит 2 недели, но в случае осложнений, на выздоровление может уйти более трех недель.

«Для сравнения: если люди болеют ковидом, то карантин накладывается на «квартиру» — тех, кто проживает с заболевшим. Если кто-то заболевает ветрянкой, то карантин накладывается на весь этаж в стационаре, где есть заболевшие. Если кто-то заболевает в стационаре корью, то карантин накладывается на весь корпус», - пояснил Поздняков.

Если кто-то заболевает в стационаре корью, то карантин накладывается на весь корпус Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Люди, которые не прививались от кори, заболеют после первого контакта с вероятностью 90%. Также в группу риска входят люди с онкозаболеваниями или ВИЧ, иммунологические тяжелые больные.

Проявляется болезнь в несколько этапов. Сначала у человека повышается температура (субфебрильная или фебрильная), появляется насморк, коньюктивит, кашель. Сыпь проявляется на 3-5 день заболевания.

При заболевании нужно сразу обратиться к врачу-инфекционисту и отказаться от самолечения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Высыпает сначала на лице, затем элементы распространяются на туловище и верхние конечности, к третьему дню сыпь переходит на ноги. Высыпания имеют пятнисто- папулёзный характер, тенденцию к слиянию, неизмененный фон кожи», - рассказал врач.

Между тем, температура у человека держится, усиливаются симптомы, далее поражаются бронхи. Бывают такие ситуации, когда человек подвергаются быстрому вторичному инфицированию и затем болезнь осложняется бронхитом, синуситом и пневмонией.

У взрослых симптомы выражены не так явно, как от детей. Сыпи может быть меньше, а температура не такая интенсивная.

«У маленьких детей и у детей старшего возраста заболевание протекает одинаково — выраженные катаральные явления, сыпь. Главное отличие — у детей быстрее поражаются легкие», - уточнил специалист.

Вероятность повторно заболеть корью довольно низкая и присутствует только у людей при тяжелых критических состояниях, когда иммунитет ослаблен. Например ,в случае онкозаболеваний или ВИЧ. Вакцинированные тоже могут заболеть, но это случается крайне редко в случае понижении иммунитета, на который инфекция тоже сильно влияет.

Вероятность повторно заболеть корью довольно низкая Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Перенесенные заболевания является очень сильным иммуносупрессивным фактором, т.е. очень сильно «садит» иммунитет. Человек перенесший корь может легко заболеть даже тем, к чему у него ранее был стойкий иммунитет», рассказал Поздняков.

При заболевании нужно сразу обратиться к врачу-инфекционисту и отказаться от самолечения. При выявлении случая кори, карантин накладывается на весь подъезд и происходит выявление цепочки контактов.