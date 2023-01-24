Заразная инфекция: в Роспотребнадзоре по Томской области назвали основные источники заболевания бешенством

Фото: Макеев Иван

В Кожевниково-на-Шегарке, что находится в Томской области, была зафиксирована вспышка заболеваемости бешенством. Очагом послужил труп лисы, обнаруженный на частной территории. Россельхознадзор опубликовал список карантинных мер на участке. Журналисту «КП-Томск» Роспотребнадзор ответил на запрос и уточнил, какие существуют меры профилактики бешенства, куда обращаться в случае заражения.

Механизм передачи возбудителя – контактный

В Роспотребнадзоре отметили, что заболеть бешенством может человек. Источником инфекционного заболевания может послужить животное: конь, собака, свинья или другой, восприимчивый питомец.

«Инфицирование человека вирусом бешенства происходит через укусы и царапины животных, при ослюнении поврежденных кожных покровов, при попадании слюны и (или) другого вируссодержащего материала на слизистые оболочки. Это основной путь передачи», - отметили в ведомстве.

Фото: Макеев Иван

Отмечается, если человека укусил инфецированный зверь, то это не так страшно, как отказ от лечения. В любом случае необходимо получить медицинскую помощь и пройти антирабическое лечение. Квалифицированная помощь после контакта с больным питомцем должна быть оказана немедленно после обращения больного, в кратчайшие сроки после контакта с подозрительным на бешенство животным и независимо от места жительства пострадавшего.

Опасность бешенства заключается в том, что после контакта человек без лечения заражается бешенством, что в последствии может оказаться смертельно.

«Профилактика бешенства включает в себя местную обработку раны и проведение курса иммунизации с использованием антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины, согласно инструкциям по их применению», - говорится в сообщении.

Группы риска

В «красную зону» людей, которым особенно стоит опасаться заболевания относятся люди, которые работают с животными. Это ветеринары, охотники, лесники и другие. В Роспотребнадзоре уточняют, что людям из группы риска необходимо ставить профилактические вакцины против бешенства.

Фото: Макеев Иван

Специалистам из следующих областей следует ставить прививки от бешенства заранее: работники, проводящие отлов животных (ловцы, водители, охотники, лесники и другие); работники в области ветеринарии, имеющие контакт с животными в рамках профессиональной деятельности (ветеринарные врачи, фельдшеры, лаборанты, младший персонал); работники научно-исследовательских институтов и диагностических лабораторий, проводящих исследования на бешенство; работники вивариев и других учреждений, работающие с инфицированными.

Куда обратиться

К симптомам бешенства относят слабость, тошноту, рвоту, потерю аппетита и прочие симптомы, которые могут указывать на другие заболевания. В любом случае, после контакта с животным следует обратиться в больницу и получить заключение врача, но ни в коем случае не заниматься самолечением.

Фото: Пыхалова Юлия

На территории Томска функционирует пять центров антирабической помощи: ОГАУЗ «Поликлиника № 3, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 39; ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи», г. Томск, ул. Рабочая, 21; ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», г. Томск, ул. Бела Куна, 3; ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» г. Томск, ул. Нахимова, 3) и 19 центров на базе районных больниц Томской области.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Томской области в деревне Кожевниково-на-Шегарке специалистами была организована и проведена вакцинация работников райветуправления.

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