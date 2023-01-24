Здание школы на Демьяна Бедного в Томске будет адаптировано для маломобильных граждан

Строительство школы завершено на 95% Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Новая школа на ул. Демьяна Бедного будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба мэрии Томска. Начальник департамента капитального строительства администрации города Александр Суходолов рассказал об удобствах во время встречи с представителями регионального штаба ОНФ.

Пандус разместили слева от главного входа в учреждение, внутри 3-хэтажного здания имеется лифт и специальный подъемник возле столовой. Коридоры позволяют проехать человеку на инвалидной коляске, в санузлах установлены поручни.

«Здание строится по проектной документации, которая внесена Минстроем в реестр эффективных документов, сомнений нет, что она полностью обеспечивает все нормы и необходимые потребности», - процитировала пресс-служба мэрии начальника департамента.

Напомним, что строительство школы завершено на 95%, она возводится в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

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