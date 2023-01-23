В Томске уже на 95% готова новая школа на улице Демьяна Бедного

Фото: Мэрия Томска

В Томске на улице Демьяна Бедного уже на 95% готова новая школа. Учебное заведение рассчитано на 1 100 детей, сообщает пресс-служба мэрии города. По отметке и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, за прошедшую неделю виден прогресс в выполнении работ.

«Подрядчикам надо еще поднажать. Мы не имеем права на задержки, несмотря на погоду, праздничные дни и иные условия», - добавил Ратнер.

Уточняется, что специалисты подрядчика ведут отделочные работы, завершают работы по устройству фасада и входов, монтируют сантехнику. Бригадам также необходимо завершить монтаж системы приточной вентиляции и выполнить пуско-наладочные работы.

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