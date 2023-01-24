Томский губернатор поручил проработать проект нового спорткомплекса в Первомайском районе

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 24 января, в ходе рабочей поездки в Первомайский район губернатор Томской области Владимир Мазур посетил деревню Крутоложное. На малой родине глава региона ознакомился с идеей местной спортивной общественности о строительстве комплекса для лыжных гонок.

Директор Первомайской ДЮСШ Роман Пангин рассказал губернатору, что в районе особенно популярны лыжные гонки и зимние развлечения на свежем воздухе. Он предложил построить в окрестностях Крутоложного, в живописном месте у опушки хвойного леса, лыжную базу со спортивным залом и жилой комплекс на 40 мест для приема гостей, участников соревнований и работы в формате детского лагеря летом. Рельеф местности позволяет оборудовать у нового объекта лыжню протяженностью 3 километра и горку для катания на «ватрушках».

Глава Первомайского района Ирина Сиберт отметила удачное расположение предлагаемого места: Крутоложное удобно посещать значительной части жителей муниципалитета - районного центра, поселка Беляй, села Куяново и многих других.

Владимир Мазур, родившийся и выросший в Крутоложном, предложение поддержал, поручив главе района Ирине Сиберт и своему заместителю по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю проработать проект будущего спортивного комплекса.

«В детстве сам бегал здесь на лыжах, отлично знаю эти места и не сомневаюсь, что здесь будет удобно и любителям, и профессионалам спорта, - подчеркнул губернатор Владимир Мазур. - Будем развивать бег на лыжах - наш, сибирский вид спорта. Поручаю проработать проект и предусмотреть трассы с покрытием для летних тренировок. Такая база должна быть загружена круглый год».