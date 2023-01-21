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НовостиОбщество21 января 2023 5:26

В Томске полиция обнаружила пытавшихся сломать ледовый лабиринт подростков

Ледовый городок находится около лицея №7
Кирилл Колемасов
Нарушителям выписали штраф.

Нарушителям выписали штраф.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Полиция установила несовершеннолетних, которые пытались повредить ледовый лабиринт около лицея №7, сообщила пресс-служба мэрии Томска. Инцидент произошел в середине декабря 2022 года.

«При просмотре записи с камеры видеонаблюдения было установлено, что новогодние фигуры намеренно пинала группа несовершеннолетних. Сотрудники районной администрации передали видеоматериалы в полицию, а также написали заявление», - говорится в сообщении.

Нарушителям выписали штраф и поставили на профилактический контроль в комиссии по делам несовершеннолетних.

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