В Томске вандалы повредили ледовый городок

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

15 декабря 2022 года представители администрации Ленинского района Томска заметили, что рядом с лицеем №7 повреждена часть ледового лабиринта. 18 декабря повреждений стало еще больше. Благодаря камерам наружного наблюдения удалось выяснить, что игровой городок намеренно ломали подростки. Об этом сообщила пресс-служба Администрации мэрии.

Видеокамеры запечатлели, как группа молодых людей специально ломает ледяные фигуры. Сотрудники районной администрации передали записи в полицию и написали заявление о порче имущества.

«Печально, что находятся люди, которые стремятся разрушить ту новогоднюю сказку, которую администрация готовит для томичей. К сожалению, восстановить городок в изначальном виде уже не получится, мы можем только убрать разбитые ледяные глыбы, чтобы пространство было безопасным», - сказал и.о. главы администрации Ленинского района Андрей Дорош.

Запись с камер наружного наблюдения мэрия Томска опубликовала в своем Телеграм-канале. На видео хорошо видно, как трое молодых людей толкают ногами стену ледового лабиринта.

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