В двух районах Томска отключат электричество 23 и 26 января

На следующей неделе свет отключат в двух района Томска Фото: Анна Ковалёва

В понедельник, 23 января, по адресу Томск, улица Дальне-Ключевская, 25-а будет отсутствовать электричество с 13 до 15 часов. Об этом сообщила пресс-служба компании «Горсети».

Кроме того, 26 января, в четверг, без света останутся жители пяти домов в Октябрьском районе. Электроэнергии не будет с 9 часов утра до 12:00 по адресам: улица Мичурина, 5 и Иркутский тракт, 42-44, 44А.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что «Горсети» решат вопрос с энергообеспечением в районе Кузовлевского тракта.

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