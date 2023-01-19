В зону СВО из Томска отправились 17 сотрудников «Горсетей»

Численность компании «Горсети» составляет более 800 человек. Фото: Ксения Высотина

Часть сотрудников «Горсетей» Томска сейчас находятся в зоне СВО, с ними приостановлены трудовые контракты. Об этом рассказал журналистам директор компании Владимир Резников. Всего в Украину отправились 17 сотрудников компании, в том числе и добровольцы.

«Часть людей ушли добровольцами. И не с низких должностей или зарплат. Ушел заместитель главного инженера. Часть ребят призвали. Мы их одели, обули и сейчас поддерживаем контакт с семьями более плотно», - рассказал Резников.

Как сообщил глава организации, с сотрудниками были приостановлены трудовые договоры, но по возвращению в Томск они смогут приступить к работе. Причем в организации нет дефицита кадров. По словам Резникова, присутствует текучка, но это не влияет на работу.

Численность компании «Горсети» составляет более 800 человек, учитывая дочерние организации, это число подходит к тысяче.

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