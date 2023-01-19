В мэрии Томска рассказали подробности истории с гранатой в лицее №1

В учебные заведения запрещено проносить предметы, напоминающие оружие и боеприпасы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 19 января, девятиклассник принес на урок ОБЖ учебную гранату. Как рассказал ранее «КП-Томск», из лицея №1 эвакуировали людей. На месте инцидента работал замначальника департамента образования городской администрации по безопасности образовательных учреждений Константин Беляев. С ним связался наш журналист, чтобы получить подробности произошедшего.

По словам специалиста, закон запрещает проносить в учебные заведения какие-либо предметы, внешне похожие на оружие: на настоящий пистолет, взрывчатый боеприпас и прочее. Лицеист нарушил это правило, поэтому учителю пришлось действовать по инструкции – порядок этих действий отрабатывается ежегодно. Учитель незамедлительно сообщил о потенциальной опасности и организовал эвакуацию людей.

«Теперь полиция работает с учеником и его семьей – специалисты устанавливают источник приобретения муляжа гранаты. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, полицейские также разбираются, знали ли родители ученика о том, что он приобрел и понес в лицей учебную гранату», - рассказал специалист по безопасности учебных заведений Константин Беляев.

Напомним, эксперты подтвердили, что реальной угрозы жизни и здоровью муляж разрывного снаряда не представлял .

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