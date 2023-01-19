СК по Томской области устанавливает детали падения столба на машину и травмирования пенсионерки

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СУ СК по Томской области проводит установление всех обстоятельств травмирования пенсионерки 18 января вечером, которая пострадала после падения столба на автомобиль.

"Следователи СК устанавливают обстоятельства травмирования 72-летней пассажирки легкового автомобиля в результате паления на него опорного столба. Следователи Молчановского МСО работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Следственный комитет уточняет, что железобетонный столб упал на отечественный автомобиль на улице Валикова в селе Молчаново. К опоре была прикреплена перетяга, предназначенная для крепления новогоднего украшения. Пострадавшая женщина 1950 года рождения получила телесные повреждения.

Напомним, происшествие случилось вчера вечером, 18 января. Грузовик зацепил провода, в результате чего упали две бетонные опоры, одна из них - на ВАЗ-2110.

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