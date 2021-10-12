Суд обязал томскую власть провести сети и дороги к участкам ИЖС на Кузовлевском тракте

В районе Кузовлевского тракта для распределения между гражданами льготных категорий, в том числе многодетных семей, образовано под индивидуальное жилищное строительство 590 земельных участков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрацию Томска и региона обязали за год провести дороги и сети к участкам ИЖС на Кузовлевском тракте. Ранее прокуратура направляла иск в суд по этому вопросу, сообщает пресс-служба ведомства.

«В районе Кузовлевского тракта для распределения между гражданами льготных категорий, в том числе многодетных семей, образовано под индивидуальное жилищное строительство 590 земельных участков. Между тем до настоящего времени указанные земельные участки объектами транспортной и инженерной инфраструктуры не обеспечены», - говорится в сообщении.

Добавляется, что также значительная часть участков занята растительностью. В результате этого более 500 семей лишены возможности осуществления строительства жилых домов.

В прокуратуре заявили, что по результатам проверки администрация Томска и региона обязаны в течение года принять меры по обеспечению земельных участков, которые расположены на территории Кузовлевского тракта, инженерной и транспортной инфраструктурой в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки и проектом межевания.