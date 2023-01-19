В Томске 20 января пройдет прямой эфир по декабрьским платежкам за отопление

Фото: Булатов Алексей

В Томске 20 января, в пятницу, пройдет прямой эфир, главной темой которого станут платежные квитанции томичей за декабрь 2022 года за воду и отопление.

"На вопросы ответят начальник областного департамента тарифного регулирования Марина Вагина, начальник областного департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Яков Грель и заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван Ющенко", - говорится в сообщении.

Трансляция пройдет в 11.00 по местному времени в пабликах ЦУР и ОК и администрации Томской области в ВК, а также в ОК.

Жители Томскка могут составить вопросы и отправить их под постом в социальных сетях ЦУР.

Напомним, ранее жители города Томск поделились с журналистом "Комсомолки" своими шокирующими суммами, которые им предстоит оплатить за прошлый месяц.

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