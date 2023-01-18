Жителям Томской области 25 января расскажут о росте платы за отопление

Томичам ответят на вопросы о законодательстве в сфере ЖКХ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коллективная юридическая онлайн-консультация по вопросам начисления платы за отопление состоится 25 января, в 18:30. Прямой эфир проведут в социальных сетях администрации Томска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Экспертом выступит член регионального отделения штаба общероссийского народного фронта юрист Владимир Фурсин. Чтобы посмотреть трансляцию, необходимо заранее прислать заявку на бесплатное участие на сайте мэрии.

Во время трансляции в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» жители Томска смогут задать свои вопросы специалистам. Также можно будет записаться на индивидуальную очную консультацию в общественную приемную при администрации Томска. Горожанам разъяснят нюансы жилищного законодательства и проблемные вопросы в жилищно-коммунальной сфере. Представители мэрии добавили, что в приемную можно обратиться на постоянной основе по номеру телефона 99-12-24.

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