«Сумма выросла на 74%»: в Томске резко подняли тарифы на отопление

Фото: Опарин Даниил

В Томске горожане получили квитанции на оплату отопления за декабрь 2022 года. Жители были готовы к повышению тарифа, однако не на 30%, 50% и даже не 74% от привычной суммы. Журналист «КП-Томск» поговорил с теплоресурсной компанией «Томск РТС» и горожанами, которые планируют «брать кредит» на оплату коммунальный услуг.

«Начислено за декабрь 2022 года за отопление 7655 рублей, а за ноябрь 2022 года 4397 рублей. Разница платежа составила 3257 рублей», - сообщила журналисту «КП-Томск» жительница города Альбина.

Фото: Опарин Даниил

Если посчитать увеличенную сумму, которую предстоит оплатить томичке, то рост с ноября по декабрь составил 74,1%. В социальных сетях томичи называют и другие крайне высокие цифры – за двухкомнатную квартиру 6150 рублей, за четырехкомнатную 7650 рублей, а кто-то и вовсе называет платеж в 11 000 рублей.

В «Томск РТС» назвали две причины, по которым произошло повышение стоимости за отопление. Первая – это изменение тарифа на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель; вторая – увеличенный расход тепловой энергии за декабрь 2022 года.

«В декабре 2022 года среднемесячная температура наружного воздуха сложилась -17,2 градуса, что на 7,6 градуса ниже, чем в ноябре 2022 года (среднемесячная температура ноября была - 9,6 градуса). Следовательно, расход тепловой энергии для обогрева жилых помещений в декабре был значительно больше, чем в ноябре», – прокомментировали в «Томск РТС».

Фото: Маковеева Светлана

Также представитель службы отметил, что в декабре 2022 года повышен тариф на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, согласно приказу Департамента тарифного регулирования Томской области.

«Тариф на тепловую энергию для населения по централизованному теплоснабжению с 1 декабря 2022 года вырос с 2246,93 рубля за гигакалорию до 2449,15 рубля за гигакалорию. При закрытой схеме стоимость холодной воды, поставляемой «Томскводоканалом» для нужд ГВС– 63,40 рубля за кубический метр (до 1 декабря – 56,76 рубля за куб). При открытой схеме горячего водоснабжения тариф на компонент на теплоноситель для населения с 1 декабря 2022 года будет составлять 10,37 рубля за кубический метр (до 1 декабря – 10,48 рубля за куб)», - сообщили «КП-Томск».

В «Томск РТС» также добавили, если житель города не в силах единовременно оплатить свою задолженность, то он может воспользоваться частичной оплатой – для этого необходимо обратиться в пункт приема граждан с паспортом. После визита будет составлено соглашение о рассрочке платежей в течении года.

Фото: Опарин Даниил

Однако томичи не согласны с ценами, которые им пришлось увидеть в квитанциях на оплату. Жительница города Олеся рассказала журналисту «КП-Томск», что она с соседями будет писать обращение в прокуратуру, так как у всех трехкомнатных квартир по итогу выходят разные суммы за тепло.

«Плата за октябрь 3000 рублей, за ноябрь 5000 рублей, за декабрь 7300 рублей. Дом по 63 кв.м. в 3-комнатных квартирах, но в нашем доме почему-то у всех начислены разные суммы, хотя платим по факту», – отметила Олеся.

Также жители Томска отмечают, что стремительный рост на услуги ЖКХ, в том числе и за отопление, становится серьезной проблемой, так как не у всех есть возможность отдавать большую часть заработной платы за обслуживание жилья.

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