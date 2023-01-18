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НовостиОбщество18 января 2023 8:08

Стала известна температура воды Томи в Крещенские купания

В Томске купель будет открыта на улице Трифонова
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Макеев Иван

Фото: Макеев Иван

В Томске 19 января пройдут Крещенские купания. В черте города власти оборудуют купель на Томи возле улицы Трифонова, будет обустроена стоянка, палатки для переодевания, а также будут дежурить экстренные службы.

Гидрологи томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды озвучили температуру, которая будет в водоеме 19 января. Температура в купели составит нейтральный показатель 0 градусов.

Валентина Кравченко, представитель томского отдела гидрологии пояснила, что зимой в томских реках подо льдом температура воды близка к 0°С.

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